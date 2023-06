Wertingen

In Wertingen soll ein neues Hotel gebaut werden

Auf diesem Gelände in Geratshofen in Nachbarschaft zur Tankstelle soll das neue Hotel entstehen. Das Gebäude soll aus Containern errichtet werden.

Plus Das geplante Gebäude im Stadtteil Geratshofen wird aus Containern entstehen und später fast ohne Personal auskommen.

Von Elli Höchstätter

Bekommt die Zusamstadt ein neues Hotel? Ein Unternehmen lotet derzeit die Möglichkeit aus, in der Laugnastraße nach der Einmündung „Am Kaygraben“ und somit in der Nähe der StarkStelle im Stadtteil Geratshofen ein Hotel, bestehend aus Containern zu errichten. Mit der entsprechenden Bauvoranfrage beschäftigte sich der Bauausschuss der Stadt Wertingen in seiner jüngsten Sitzung.

Wie Stadtbaumeister Anton Fink erklärte, soll auf der Fläche, die früher einmal als Ausstellungsfläche für Fahrzeuge genutzt worden war, das neue Gebäude errichtet werden. Insgesamt sollen 28 Container, die jeweils drei auf sechs Meter groß sind, ein zweistöckiges Gebäude mit 42 Metern Länge ergeben.

