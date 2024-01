Wertingen

06:00 Uhr

In Wertingen startet ein neuer Pflegedienst

Plus Zwei Angestellte, die vorher beim Awo-Pflegedienst beschäftigt waren, haben sich nun selbstständig gemacht. Sie übernehmen auch Kunden eines Dienstes aus Buttenwiesen.

Von Ulrike Hauke

Auf den Namen Fahrenbruch und Kotzian basiert die Bezeichnung „FaKo GmbH“ des neu gegründeten Pflegedienstes mit Sitz in Wertingens Mitte. Mathias Fahrenbruch, ehemaliger Pflegedienstleiter des bekannten und bislang einzigen Pflegedienstes Awo in Wertingen, und seine dortige Stellvertreterin, Katja Kotzian, haben ihren Arbeitsplatz im Angestelltenverhältnis bei der Awo verlassen und haben sich mit dem Pflegedienst FaKo GmbH selbstständig gemacht. „Man ist in seinen Entscheidungen einfach freier“, sagen die beiden ausgebildeten und examinierten Pflegefachkräfte. Sie teilen sich jetzt zu gleichen Teilen die Geschäftsleitung der FaKo GmbH, dem neu gegründeten Pflegedienst.

Alle Patienten des Buttenwiesener Pflegedienstes werden übernommen

Eine weitere Rolle für diese Entscheidung, sich in die Selbstständigkeit zu begeben, spielte sicher auch Monika Bauer. 27 Jahre lang leitete die Pflegedienstleiterin die von ihr gegründete „Ambulante Alten- und Krankenpflege Monika Bauer“, mit Sitz in Buttenwiesen. Die 58-Jährige sagt: „Die überbordende Bürokratie, aber auch die Umstellung in die Digitalisierung selbst in unserem Bereich, haben mich veranlasst zu sagen, jetzt sollen die Jungen ans Ruder.“ Sie hat ihren Pflegedienst zum 31. Dezember beendet. Alle drei versichern, man habe schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass die Versorgung und Pflege der vierzehn Menschen, die bislang von Bauer und ihren Mitarbeiterinnen gewährleistet wurden, durch die FaKo GmbH reibungslos fortgeführt wird. „Wir bleiben im Austausch, falls Fragen anstehen sollten“, so Bauer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

