In Wertingen steht wieder der Herbstmarkt an

Am Wochenende steht in Wertingen wieder der traditionelle Herbstmarkt entlang der Hauptstraße und rund um den Marktplatz an. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 26. Oktober, statt. Wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, präsentieren sich mehr als 50 Fierantinnen und Fieranten mit einem farbenfrohen Angebot und regionalen Spezialitäten. Parallel dazu öffnen zahlreiche Fachgeschäfte ihre Türen, bieten Marktaktionen und Angebote zum Bummeln und Verweilen. Die Wertinger Geschäftsleute hoffen am verkaufsoffenen Sonntag auf zahlreiche neugierige Besucherinnen und Besucher, die nicht nur vor Ort einkaufen, sondern sich auch direkt beraten lassen möchten. Das Angebot der Fachgeschäfte ist breit gefächert – von Garten und Mode über Elektronik, Sport und Freizeit bis hin zu Autozubehör – ergänzt durch Gastronomie mit Cafés und Restaurants.

Erzählcafé rund um das Madlon: Am Marktsonntag gibt es noch weiteres Programm. In Kooperation mit dem Stadtarchiv und dem Heimatmuseum Wertingen lädt das Museum Oberschönenfeld um 14.30 Uhr zu einem besonderen Erzählcafé in das Wertinger Pfarrheim St. Martin. Gesprächsthema wird das allseits bekannte Café Madlon sein, das am 2. September 2023 zum letzten Mal seine Türen geöffnet hatte.

Kinder-Deckenflohmarkt: Sonja Balletshofer, Inhaberin der Salzoase, organisiert am Marktsonntag einen Kinder-Deckenflohmarkt. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr haben Kinder die Möglichkeit, alte oder inzwischen nicht mehr interessante Spielsachen und Bücher zu verkaufen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für Rückfragen steht Sonja Balletshofer unter der Telefonnummer 08272/6039724 zur Verfügung.

Tag der offenen Tür beim Schützenverein Hallodri: Im Schützenheim in der Fère-Straße 2 (bei der Grundschule) veranstaltet der Schützenverein Hallodri am Sonntag einen Tag der offenen Tür. Interessierte werden über den Schießsport informiert und dazu eingeladen, sich selbst am Luftgewehr oder an der Luftpistole zu versuchen. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Erfrischungsgetränken, alkoholfreien Cocktails und Aperol Spritz gesorgt. (AZ)