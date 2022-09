Wertingen

06:00 Uhr

In Wertingen wird der Bart besonders geschätzt

Plus In Wertingen gibt es zwei Orte, wo das Gesichtshaar von Männern spezielle Pflege erfährt: Friseur Dunkl und Luke Herrenfriseur. Was macht einen gepflegten Bart aus?

Von Marion Buk-Kluger

Yazan Altahan (26) hat von seiner Kindheit in Syrien an miterlebt, dass der Bartpflege eine große Bedeutung beigemessen und ausreichend Zeit gewidmet wird. Heute ist dies zudem ein Teil seiner Arbeit im Barber-Shop von Friseur Dunkl. „Ich war anfangs bei meiner Ausbildung überrascht, dass hier nicht mit Messer gearbeitet wurde.“

