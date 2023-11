Wertingen

vor 50 Min.

In Wertingen wird jeder Baum genau kontrolliert

Plus Das Unternehmen von Oliver Binswanger erstellt ein Baumkataster für die Stadt. Wie die Mitarbeiter dabei vorgehen und was das bringt.

Von Ulrike Hauke

Der Stadt sei in Zeiten des Klimawandels sehr viel an einem gesunden Baumbestand gelegen. So beschreibt Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier die Initiative, ein Baumkataster von der „treefinity GmbH“, dem Unternehmen vom Baumspezialisten und Forsttechniker Oliver Binswanger, anlegen zu lassen. „Diese Maßnahme ermöglicht es uns, unseren Baumbestand zu pflegen, möglichst lange zu erhalten und ist ein Beitrag zu mehr Biodiversität“, so Lehmeier. Dass die Stadt sich hierfür an das Wertinger Unternehmen wandte, hat seinen Grund.

Geschäftsführer Oliver Binswanger ist nicht nur Forsttechniker, sondern auch zertifizierter „Sachverständiger in der Umweltbaubegleitung & Baumfachlichen Baubegleitung“. Er konnte deshalb Bürgermeister und Stadträte bezüglich eines rechtssicheren Baumkatasters beraten. Der gebürtige Wertinger beschäftigt sich bereits seit 1987 mit den Bäumen und der Natur, angefangen mit der Ausbildung zum Forstwirt im Forstamt Laugna, bis er 1995 an der Bayrischen Forstschule für Waldwirtschaft in Lohr am Main zum staatlich geprüften Forsttechniker berufen wurde. Ein Jahr später zog es ihn in die Selbstständigkeit. In den ersten Jahren habe er vor allem Energieträger angesprochen. Die Aufgabenfelder umfassten neben der Beratung zum Trassenmanagement auch die Vegetationspflege an Stromleitungen. Mittlerweile erstreckt sich über das hochqualifizierte und erfahrene Personal an Forsttechnikern, sogenannten „European Tree Workern“ und Forstingenieuren ein großes komplexes Aufgabengebiet, welches von der treefinity GmbH ausgeführt wird. Darunter fallen Baumpflege und Baumfällung, Landschaftspflege sowie umfangreiche Umweltmaßnahmen wie auch die Baumkontrolle. “Diese Kontrollen bilden das Rückgrat der Verkehrssicherungspflicht”, so Binswanger.

