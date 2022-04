In Wertingen wird schwer gearbeitet

In der Zusamstadt Wertingen laufen Bauarbeiten. Das ehemalige Postgebäude wird abgebrochen.

In der Wertinger Industriestraße hat der Abbruch des ehemaligen Postgebäudes begonnen, in dem auch schon die Supermärkte „Süd-Markt“ und „Minimal“ untergebracht waren.

Der Drogeriemarkt Müller wird auf das Gelände umziehen

Auf das Gelände will nach einem Neubau der Drogeriemarkt Müller umziehen – der noch am Marktplatz in Wertingen untergebracht ist. Diese Pläne waren vor knapp zwei Jahren in einer Sitzung des Bauausschusses der Stadt Wertingen bekannt geworden.

Inhaber des Areals ist, so die Auskunft damals von Bürgermeister Willy Lehmeier, die Erwin Müller Group. Nach den einstigen Plänen will Müller dort in das Untergeschoss ziehen. Im Dachgeschoss sollen Wohnungen entstehen. In dem Komplex stünde dem Drogeriemarkt künftig eine Verkaufsfläche von rund 1300 Quadratmetern zur Verfügung. „Das ist deutlich mehr als am derzeitigen Standort an der Hauptstraße“, erklärte Lehmeier.

In der Umgebung des bestehenden Müllermarktes findet gerade die Sanierung einer Wasserrinne statt, weswegen die Straße noch bis Donnerstag gesperrt ist. (br, bv)

