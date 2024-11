Ingenieurbüro möchte doch nicht im Wertinger Hochwassergebiet bauen

Es handelt sich um eine heikle Gegend, die da für den Neubau eines Bürogebäudes im Gespräch war: Denn das Gewerbegebiet am Kaygraben in Wertingen war vor fast einem halben Jahr massiv von Hochwasser betroffen. Im Oktober diskutierte der örtliche Bauausschuss die Bauvoranfrage eines Ingenieurbüros, das eine Zweigstelle in Wertingen betreibt, das Bauen in diesem Bereich. Nun haben die Antragsteller das Anliegen zurückgezogen.

