Initiative aus Wertingen setzt sich weiter für Hochwasserschutz ein

Wie steht es nun um den geplanten Hochwasserschutz für Wertingen? Die Initiative „Hochwasserschutz Wertingen: Jetzt!“ hat Nachfragen aus der Bevölkerung zum Anlass für eine Bestandsaufnahme genommen. Mitinitiatorin Alexandra Pfalzgraf informierte indessen über Veränderungen, die das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth der Stadtverwaltung mitgeteilt habe hinsichtlich interner Zuständigkeit, Ausschreibungszeitpunkt und reduziertem Förderumfang. Claudia Reining-Hopp nahm dazu Stellung: Zwar hatte man gehofft, dass die ersten Schritte bereits im Herbst 2024 getroffen würden; inzwischen wird davon gesprochen, dass im Frühjahr die Ausschreibung der Planung erfolge. Die Initiative hält diese Verzögerung zwar einerseits für bedauerlich. Dass neue feste Ansprechpartner und genauere Termine genannt werden, seien andererseits „Lichtblicke“. Man hoffe, dass die Stadt weiterhin eine beschleunigte Bearbeitung einfordert und sich gegen Förderkürzungen wehren wird.

Viele Bürgermeister aus dem Landkreis Dillingen sind in bayerischem Bündnis aktiv

Die Wertinger Initiative und einzelne Mitglieder haben sich zudem dem überörtlichen Bündnis „Wasser und Natur Bayern“ angeschlossen, wie Mitinitiator Anton Deisenhofer berichtete. Diese Vereinigung, ursprünglich mit dem Schwerpunkt im oberen Zusamtal, hat inzwischen Mitglieder und Kontakte zu Kommunen und Bürgerinitiativen aus den Landkreisen Augsburg, Dillingen, Günzburg, Unterallgäu, Aichach-Friedberg und Neuburg-Schrobenhausen. Erfreut zeigt sich die Wertinger Gruppe darüber, dass Dillingens Landrat Markus Müller und sein Stellvertreter Alfred Schneid, Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner und dessen Stellvertreterin Johanna Eser-Weidel mitwirken.

In einer Versammlung wurde kürzlich ein umfangreiches Positionspapier erarbeitet. Die Wertinger Initiative hat dazu Anträge eingebracht, die in die Arbeit des Bündnisses übernommen werden. So wird „die Bayerische Staatsregierung aufgefordert, die Wasserwirtschaftsverwaltung personell und finanziell ausreichend auszustatten, sodass die notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen für die Bereiche, die von den Unwetterereignissen der letzten Jahre besonders betroffen waren, zeitnah realisiert werden, insbesondere die, bei denen die Vorbereitungen bereits weit vorangeschritten und/oder die besonders dringlich sind.“ Als Beispiel wird die Stadt Wertingen genannt, die vom Juni-Hochwasser 2024 besonders stark betroffen war und wo bereits seit acht Jahren unrealisierte Pläne zum Schutz vor Wassermassen vorliegen. Ähnliche Situationen bestehen an weiteren Orten. Auf die Petition der Gemeinden Altenmünster, Dinkelscherben und Zusmarshausen wird in diesem Zusammenhang verwiesen. In den genannten Kommunen haben in Unterschriften-Aktionen Tausende von Bürgerinnen und Bürgern entsprechende Forderungen unterstützt.

Wertinger Initiative bringt Anträge in Positionspapier ein

In einem zweiten Teil des Antrags heißt es: „Bund und Länder werden gebeten, sich für eine flächendeckende bezahlbare allgemeine Versicherungsmöglichkeit gegen Elementarschäden einzusetzen.“ In der Begründung heißt es, dass „nach Unwetterschäden überparteilich unisono die Forderung nach der Einführung einer allgemeinen Elementarschadenversicherung erhoben wird“. Doch schon kurze Zeit später verschwinde diese Forderung vollkommen aus dem Blickfeld. Die derzeitige Situation sei „völlig unbefriedigend“: Sie werde von hohen Prämien und einzelnen Ablehnungen geprägt. „Die erheblichen Schäden nach den letzten Unwetterereignissen verlangen nach einer baldigen Lösung, angelehnt an die Brandversicherung oder die entsprechenden Regelungen in Baden-Württemberg oder Frankreich.“ (AZ)