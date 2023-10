Internationale Stars der Gitarre kommen nach Wertingen

Das Festival mit Konzerten und Workshops findet vom 20. bis 22. Oktober statt. In diesem Jahr stehen die Auftritte unter dem Motto furios, virtuos und begeisternd.

Pop, Klassik, Tango und lateinamerikanische Rhythmen gibt es beim 12. internationalen Gitarrenfestival Wertingen zu hören. Der künstlerische Leiter Johannes Tonio Kreusch bringt wieder internationale Stars der Gitarre nach Schwaben, etwa den Pop-Fingerstyle-Gitarristen Alexandr Misko, die klassische Gitarristin Tatyana Ryzhkova und die Tangomusiker vom Bandini Chiacciaretta-Duo. Die Konzerte des Festivals verteilen sich auf zwei Doppelkonzerte am Freitag- und Samstagabend in der Stadthalle Wertingen sowie auf das traditionelle „Rising-Stars“-Konzert am Sonntagnachmittag in der Aula der Wertinger Grundschule. Zusätzlich zu den öffentlichen Konzerten gibt es am Freitagvormittag mehrere Aufführungen für Schülerinnen und Schülern aus Wertingen. Das ganze Festivalwochendende über finden außerdem hochkarätig besetzte Workshops statt. Hier können die Teilnehmer mit insgesamt sieben Dozentinnen und Dozenten zu verschiedenen Musikrichtungen üben und gemeinsam musizieren.

Konzertabend „virtuos“ am Freitag in Wertingen

Auftakt des Festivals ist am Freitag mit dem Konzertabend „virtuos“. Hier stehen vorwiegend klassische Stücke auf dem Programm - zunächst mit dem international gefragten und vielfach ausgezeichneten Solisten Antonio Fruscella. Er ist Gast vieler Festivals und Konzertreihen in ganz Europa, dem Nahen Osten und Mexiko und gibt Meisterkurse an Konservatorien und Musikhochschulen. Danach betritt Tatyana Ryzhkova die Bühne, eine der erfolgreichsten jungen klassischen Gitarristinnen unserer Zeit. Mit über 50 Millionen Klicks auf YouTube gehört sie zu den meist gesehenen klassischen Gitarristen. In über 500 Konzerten auf allen Kontinenten hat sie sich ihre große Fangemeinde durch packende Live-Auftritte mit einer Mischung aus Virtuosität, emotionaler Hingabe und sympathischer Unterhaltung erspielt.

Am Samstag spielt beim Gitarrenfestival ein Tango-Duo

Am Samstagabend steht dann der Konzertabend „furios“ auf dem Programm. Hier eröffnet das italienische Duo Giampaolo Bandini und Cesare Chiacchiaretta, das mit Bandoneon und Gitarre eine temperamentvolle Atmosphäre aus argentinischer Tangomusik rund um die Werke von Astor Piazzolla schafft. Weltweite Konzertauftritte mit beeindruckendem Bühnen-Charisma prägen das Zusammenspiel der beiden Musiker.

Die klassische Gitarristin Tatyana Ryzhkova zählt mit über 50 Millionen Klicks in YouTube zu den meistgesehenen klassischen Gitarristinnen. Sie wird beim Festival in Wertingen live zu hören und zu sehen sein. Foto: Gitarrenfestival

Der zweiten Teil des Konzertabends gehört dann Alexandr Mirko - Star der Fingerstyle-Szene. Mit seinen originellen Versionen von Klassikern wie Michael Jacksons„Billie Jean“ und George Michaels„Careless Whisper und eigenen Songs erreicht der 24-jährige Millionen auf YouTube. Aber auch auf den weltweiten Bühnen begeistert er Publikum und Kritik. 2018 wurde er zum „Gitarristen des Jahres“ in Großbritannien gekürt. Seinen einzigartigen Stil und die besondere Präsentation seiner Stücke auf Live-Konzerten zu erleben, ist für Fans der Musik, aber auch für Gitarrenliebhaber gleichermaßen ein Spektakel.

Der Sonntagnachmittag gehört traditionell den „Rising Stars“ beim Gitarrenfestival Wertingen. In diesem Jahr präsentiert das Festival den österreichischen Gitarristen David Volkmer. Er gilt als einer der aufstrebendsten Künstler seines Landes. Als der erste österreichische Preisträger seit über 20 Jahren machte er bereits 2021 bei dem prestigeträchtigen Wettbewerb „Forum Gitarre Wien" auf sich aufmerksam und setzte diesen Erfolg mit Preisen bei elf internationalen Wettbewerben fort. Er bringt klassische Töne, aber auch Fingerstyle auf die Bühne.

Workshops von Freitag bis Samstag mit hochkarätigen Dozenten

Die Workshops sind ein fester Bestandteil des Festivals. Hier haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, mit Größen der internationalen Gitarrenszene intensiv und in kleinen Gruppen zu arbeiten und zu musizieren. Am Ende steht ein gemeinsames Abschlusskonzert. Insgesamt bieten sieben Dozentinnen und Dozenten während des Festivals Workshops an. Einige von ihnen treten auch selbst bei Konzerten auf, wie Tatyana Ryzhkova oder Alexandr Misko. Andere sind speziell für die Workshops vor Ort, etwa Ahmed El Salamouny, der einen Workshop mit dem Thema "Brazil" anbietet, oder Paul Brändle - bei ihm gibt es den Workshop zur Jazz-Gitarre und Improvisation.

Info: Karten für die Konzerte sind an der Abendkasse erhältlich oder können vorab bei der Stadt Wertingen reserviert werden. Die Anmeldung zur Teilnahme an den Workshops ist ebenfalls über die Stadt möglich. Weitere Informationen finden sich auch unter www.gitarrenfestivalwertingen.de. Der Eintritt für die Doppelkonzerte am Freitag und Samstag kostet jeweils 18 Euro, das Ticket für beide Konzerte gibt es für 30 Euro. Für die Rising Star-Konzerte kosten der Eintritt 14 Euro, außerdem ist ein Konzertpass für alle fünf Konzerte für 50 Euro erhältlich. Zwei Euro Ermäßigung auf alle Einzeltickets sind für Auszubildende, Schüler, Rentner oder mit einem Schwerbehindertenausweis vorgesehen. Freien Eintritt gibt es für Kinder bis 12 Jahre. (AZ)