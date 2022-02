Wertingen

Ist dieser Baumschnitt radikal oder sachgemäß?

Wertingens Umweltreferentin Hertha Stauch kritisiert den „Radikal-Schnitt“ an den Platanen auf dem Edeka-Parkplatz in der Zusamstadt. Grundstückseigentümer Rudolf Kimmerle entgegnet, dies sei sachgemäß.

Plus Wertingens Umweltreferentin Hertha Stauch ist entsetzt, dass die Platanen auf dem Edeka-Parkplatz an der Spitze gekappt wurden. Unternehmer Rudolf Kimmerle versichert, das gehört so. Das sagt der Kreisfachberater.

Von Berthold Veh

Der eine spricht von einer sachgemäßen Pflege, die andere von einem radikalen Baumschnitt. Es geht um die Platanen auf dem Edeka-Parkplatz in Wertingen, die der Dillinger Unternehmer Rudolf Kimmerle hat zurückstutzen lassen. „Bei mir als Umweltreferentin des Stadtrates Wertingen sind deshalb Beschwerden eingegangen“, teilt die Grünen-Politikerin Hertha Stauch mit. Die Stadträtin ist entsetzt, der Schnitt sei „radikal“ und kontraproduktiv, weil die Platanen ihrer Prognose zufolge jetzt erst mal „wie wild“ austreiben. „Leider wurden die Bäume unsachgemäß am Stamm gekappt, und es wird sich zeigen, ob sie das überleben“, stellt die Umweltreferentin fest.

