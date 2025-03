Jazztaste sorgt für Gänsehaut-Momente in Wertingen

Meisterhafte Songs wie „My Life“ von Billy Joel oder „Unchain my heart“ von Joe Cocker bewegen die Big-Band-Fans an diesem Abend im Forum des Gymnasiums Wertingen. Zu den schwungvollen Rhythmen wird im Publikum viel gelacht, applaudiert und mit den Fingern im Takt mit geschnippt. Wie der Konzertname „Focus on Vocals“ bereits verrät, legt die Big Band der Stadtkapelle Wertingen dieses Mal ihren Schwerpunkt auf den Gesang. Das Ensemble bietet ein bunt gemischtes musikalisches Programm mit vielen Überraschungen. Von rockigen Hits bis zu einer romantischen Pop-Ballade ist alles dabei.

