Jesusfigur eines Feldkreuzes bei Wertingen ist repariert

Das Feldkreuz am Radweg zwischen Wertingen und Unterthürheim wurde mit einem Klebeband repariert. Foto: Elli Höchstätter

Viele Radler kommen an dem Feldkreuz vorbei, das sich am Radweg zwischen Wertingen und Unterthürheim befindet. Lange Zeit war die Christusfigur beschädigt. Unbekannte hatten die Beine abgeschlagen, sodass diese nach unten baumelten. Doch die Christusfigur wurde wieder repariert, wenn auch etwas notdürftig mit Klebestreifen. Die Radler freut es, wenn sie nun wieder auf das „heile“ Feldkreuz blicken, das von einer schönen Bepflanzung eingerahmt ist. Fotos: Marcus Merk/Elli Höchstätter