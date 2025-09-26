Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Wertingen: Jesusfigur eines Feldkreuzes bei Wertingen ist repariert

Wertingen

Jesusfigur eines Feldkreuzes bei Wertingen ist repariert

Unbekannte hatten die Beine einer Jesusfigur an einem Feldkreuz abgeschlagen. Die Figur ist repariert, wenn auch notdürftig.
    • |
    • |
    • |
    Lange Zeit blickten Radler auf das beschädigte Feldkreuz.
    Lange Zeit blickten Radler auf das beschädigte Feldkreuz. Foto: Marcus Merk
    Das Feldkreuz am Radweg zwischen Wertingen und Unterthürheim wurde mit einem Klebeband repariert.
    Das Feldkreuz am Radweg zwischen Wertingen und Unterthürheim wurde mit einem Klebeband repariert. Foto: Elli Höchstätter

    Viele Radler kommen an dem Feldkreuz vorbei, das sich am Radweg zwischen Wertingen und Unterthürheim befindet. Lange Zeit war die Christusfigur beschädigt. Unbekannte hatten die Beine abgeschlagen, sodass diese nach unten baumelten. Doch die Christusfigur wurde wieder repariert, wenn auch etwas notdürftig mit Klebestreifen. Die Radler freut es, wenn sie nun wieder auf das „heile“ Feldkreuz blicken, das von einer schönen Bepflanzung eingerahmt ist. Fotos: Marcus Merk/Elli Höchstätter

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden