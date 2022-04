Jetzt werden die Kunstpreise von Wertingen und Buttenwiesen vergeben

Die große Kunstschau "Hintergründe" wird am Sonntag in Wertingen eröffnet. Mit Spannung wird die Vergabe der Kunstpreise der Stadt Wertingen und der Gemeinde Buttenwiesen erwartet.

Wertingen wird an diesem Sonntag zur Stadt der Kunst. Im Festsaal des Schlosses steht um 11.15 Uhr die Eröffnung der Ausstellung "Hintergründe" auf dem Programm. Dabei werden auch die Kunstpreise der Stadt Wertingen und der Gemeinde Buttenwiesen vergeben.

Im vierten Anlauf kann die Schau endlich stattfinden

Freunde und Freundinnen der Kunst freuen sich auf den Termin, der nun im vierten Anlauf endlich stattfinden kann. Am Donnerstag tagte die siebenköpfige Jury. Geachtet wurde bei der Preisvergabe vor allem auf die Handwerklichkeit der Arbeiten, die Qualität, die laut Künstlerin Ursula Geggerle-Lingg schwer zu beschreiben ist: „Es muss schlüssig sein, vom Material, das Werk sollte eine gewisse Offenheit lassen“, da Werke mitunter zu eng sein könnten, der Betrachter jedoch selbst in die Arbeit hineinschauen können sollte.

31 Künstler und Künstlerinnen stellen aus

Ausführlich gingen die Juroren durch die Ausstellung, um am Ende zu entscheiden, wer von den 31 Künstlerinnen und Künstlern mit den beiden Kunstpreisen am Sonntag im Wertinger Schloss ausgezeichnet wird. Die Ausstellung ist ab diesem Sonntag bis zum 1. Mai im Wertinger Schloss und in der Städtischen Galerie im ehemaligen Amtsgericht zu sehen.

