Jugendliche geraten in Wertingen aneinander

Zwei Jugendliche gerieten am Freitag vor einer Woche in eine Auseinandersetzung. Für beide hat der Vorfall ein Nachspiel.

In Wertingen sind bereits am vergangenen Freitag, 16. Juni, Jugendliche am Jugendberg aneinandergeraten. Das teilte die Polizeiinspektion Dillingen auf Nachfrage unserer Redaktion am Freitag mit. Beteiligt waren ein 15- und ein 16-Jähriger. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr. In der Straße „Am Judenberg“ hatten sich mehrere Jugendliche getroffen. Im Laufe des Treffens stürzte der 15-Jährige, laut Polizei ohne Fremdeinwirkung, aufgrund seiner Alkoholisierung. Er zog sich Schürfwunden im Gesicht zu. Nachdem er daraufhin zu randalieren begann, versuchte ihn der 16-Jährige zu beruhigen.

Beide handeln sich eine Anzeige ein

Daraufhin bedrohte der Jüngere den Älteren und schlug auf ihn ein. Dieser konterte die Attacke mit einem Faustschlag und flüchtete hilfesuchend in ein nahegelegenes Sportheim. Auch der 15-Jährige trat die Flucht an, konnte aber von einer Polizeistreife im Nahbereich aufgegriffen werden. Beide leicht verletzte Jugendliche wurden in Krankenhäuser gebracht. Sie handelten sich jeweils eine Strafanzeige wegen Körperverletzung ein. (AZ)

