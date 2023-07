Jugendlicher soll Neunjährigen in Wertingen bedroht haben

Vor gut einer Woche soll sich in Wertingen ein Vorfall ereignet haben. Ein Neunjähriger sagt, dass ein Jugendlicher ihm die Augenbrauen abrasiert habe.

In Wertingen hat sich vor Kurzem ein Vorfall von Jugendgewalt ereignet, für den die Polizei nun nach Zeugen sucht. Bereits am Montag, 17. Juli, sei gegen 9.50 Uhr ein neunjähriger Schüler, der sich an der Grundschule in der Ferestraße aufhielt, von einem bislang unbekannten Jugendlichen im Alter von circa 14 bis 16 Jahren gegen einen Baum gedrückt und bedroht worden.

Neunjähriger kann mutmaßlichen Täter genau beschreiben

Anschließend seien dem Neunjährigen die Augenbrauen abrasiert worden. Der Jugendliche floh anschließend mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung. Er trug zum Tatzeitpunkt einen grauen Pullover mit Kapuze, schwarze Adidas-Schuhe, sowie schwarzen Ohrschmuck und ein Armband mit einem halben, gebrochenen Herz. Der Vorfall wurde durch die Eltern am Nachmittag zur Anzeige gebracht. Laut Polizei wurden im Nachgang bereits einige Ermittlungsansätze in der Schule verfolgt. Auch eine Tatortbegehung habe stattgefunden, doch bisher habe es keinen Hinweis auf die Identität des mutmaßlichen Täters gegeben.

Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Tel. 08272/9951-0 um Zeugenhinweise, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zum beschriebenen Jugendlichen machen können. (AZ)

Lesen Sie dazu auch