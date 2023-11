Kabarett mit Inka Meiyer im Wertinger Kino

Die Kabarettistin Inka Meyer präsentiert am 24. November ihr Programm „Zurück in die Zugluft“.

Die Kabarettistin Inka Meyer feiert am Freitag, 24. November, um 20 Uhr mit ihrem Solo „Zurück in die Zugluft!“ Premiere im Filmtheater Wertingen. Die Kleinkunstbühne Lauterbach kam der Bitte von Prisca Färber, der Besitzerin des Kinos, gerne nach, auch mal ihr Haus als Spielstätte zu nutzen. Auch die Stadtoberen sind von der Idee angetan, deutsches Spitzenkabarett in ihren Mauern anzubieten.

Inka Meyer wurde als beste Nachwuchskabarettistin ausgezeichnet

Wortgewandt, witzig und geistreich startet Inka Meyer, ausgezeichnet als beste Nachwuchskabarettistin, einen humorvollen Parforceritt durch die schrägen Befindlichkeiten des alltäglichen Wahnsinns der von Corona und sonstigen Krisen geschüttelten Gesellschaft. „Zurück in die Zugluft“ ist eine hochkomische Suche nach dem verlorenen Spaß im Leben und eine heitere Kampfansage gegen „die Seichtigkeit des Scheins“.

„Leichtigkeit statt Seichtigkeit"

Auch wenn der Humor, mal mit subtiler Ironie, mal mit beißendem Sarkasmus, an oberster Stelle steht, geht es ihr nach dem Motto „Leichtigkeit statt Seichtigkeit“ auch darum, Denkanstöße zu geben und das eigene Verhalten zu spiegeln. Inka Meyer verkörpert all das, was man zum Leben braucht, um nicht unterzugehen: Humor, Leichtigkeit, Poesie und Lebenslust. Und das wirkt hochgradig ansteckend!

Karten im Vorverkauf gibt es für 17 Euro in der Martinusapotheke Wertingen, bei Lotto Eisele in Buttenwiesen, im Naturladen Beutmüller in Meitingen und telefonisch bei Birgit Sauter unter 08274/691622 oder per Handy bei Gerhard Sauter 0151 418 744 05. Die telefonisch bestellten Karten liegen an der Abendkasse bereit. (pm)