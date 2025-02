Kaffeekränzle der Schulleitungen

Wohl ziemlich einmalig in Bayern dürfte das schulartenübergreifende jährliche Kaffeekränzle aller Schulleitungen aus Wertingen und Umgebung sein. Seit fast 20 Jahren gibt es diese Tradition, zu der die Montessori-Schule einlädt. In entspannter Atmosphäre werden aktuelle Schulthemen diskutiert und gemeinsame Aktionen geplant. So sind die Talenttage für Viert- und Fünftklässler entstanden, es wurden Konzert- und Theateraufführungen gemeinsam beworben und besucht, Tipps für gute Referenten ausgetauscht und neue Impulse aufgenommen.

Mit der Eröffnung der neuen Stadtbibliothek soll eine enge Einbindung der Schulen einhergehen. Die Leiterin der Montessori-FOS, Heike Kahler, koordiniert hierfür die Kontakte mit den Bibliotheksleitungen der verschiedenen Schulen. Aus der gemeinsamen Erfahrung an allen Schularten, dass der Medienkonsum inzwischen teils erschreckende Ausmaße angenommen hat und Schule auch wieder für „analoge Räume“ sorgen muss, entstand die Idee, einen gemeinsamen Spieletag unter den Gruppen in den offenen Ganztagsschulen in Wertingen zu veranstalten. Ein ähnliches Projekt hat bereits an der Wertinger Grundschule – zusammen mit den Eltern – stattgefunden.

Zusammenarbeit der Schulen in und um Wertingen

Zwischen den Fair-Trade-Schulen soll wieder ein Tauschmarkt durchgeführt werden; die Lehrkräfte stehen hier bereits in Kontakt. Barbara Meyer vom Gymnasium Wertingen informierte über die für 2026 geplante Fortführung der „Musik Story Wertingen“ in Zusammenarbeit der Stadtkapelle und der Schulen.

Die gute Tradition soll auch unter den neuen Schulleitungen fortgesetzt werden.