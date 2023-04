Karten zu gewinnen: Hochkarätige Klassik in Wertingen – auch für Kinder

Plus In der Zusamstadt wird es erstmals die Wertinger Festspiele geben. Wir verlosen Karten. Auf der Bühne wird auch eine Schauspielerin aus der Serie "Sturm der Liebe" stehen.

Diese Termine sollten sich alle Kulturinteressierten notieren. Erstmals finden vom 25. bis 30. Juli die „Wertinger Festspiele“ statt. Geboten wird ein Klassik-Erlebnis mit fantasievollen Inszenierungen, großen Stimmen sowie namhaften Künstlern und Künstlerinnen. „Die Veranstaltungen sind nicht nur für eingefleischte Opern- oder Klassikfans gedacht“, erklärt Event-Managerin Karolina Wörle, die die organisatorische Leitung der Festspiele übernommen hat. Vielmehr werden auch viele bekannte Melodien zu hören sein.

Die Wertinger Festspiele sind ein Projekt der Charlotte-und-Hermann-Buhl-Stiftung. Ziel der Veranstaltung ist laut Auskunft der Verantwortlichen, klassische Musik dorthin zu bringen, wo sie gewöhnlich nicht hinkommt. Mit der Aufführung einer Kinderoper soll der potenzielle Nachwuchs angesprochen sowie den Mädchen und Buben die Welt der klassischen Musik gezeigt werden. Die 2011 gegründete Stiftung fördert unter anderem Projekte der Jugendarbeit.