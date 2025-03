Kik in Wertingen bleibt zunächst weiter geschlossen

Seit Februar ist bekannt: Das E-Center in der Wertinger Industriestraße eröffnet am Donnerstag, 27. März, wieder. Vorausgegangen waren monatelange Sanierungs- und Umbauarbeiten, nachdem das Hochwasser im Juni 2024 das Gelände überflutet und für enorme Schäden gesorgt hatte. Betroffen war auch der Textildiscounter Kik, der sich mit Edeka in einem Gebäude befindet. So mancher Wertinger stellt sich da die Frage: Steht auch hier eine Wiedereröffnung kurz bevor?

Noch ist unklar, wann die Wertinger Kik-Filiale wiedereröffnet

Auf Nachfrage unserer Redaktion fällt die Antwort eines Kik-Pressesprechers knapp aus. „Die Filiale in Wertingen bleibt zunächst weiterhin geschlossen“, heißt es in der schriftlichen Mitteilung. „Momentan gibt es darüber hinaus noch keinen neuen Informationsstand.“ Demnach bleibt abzuwarten, wann Kundinnen und Kunden hier wieder einkaufen können.