Kindgerechtes Konzert als Werbung für die Bläserklasse

Auch im neuen Schuljahr soll es für die künftigen Drittklässler wieder die Gelegenheit zum Spiel in der Bläserklasse an der Grundschule in Wertingen geben. Um die Instrumente kennenzulernen, die angeboten werden, lud die Musikschule alle Zweitklässler zu einem kleinen Themenkonzert ein. Mit der Geschichte über eine Konferenz der Tiere, ansprechenden Bildern und live gespielter Filmmusik, Kinderliedern und berühmten Melodien, die den Charakter der Instrumente unterstreichen, warben die Lehrkräfte für ihren Fachbereich.

Tobias Schmid und Michael Rast unterrichten auch im nächsten Schuljahr Trompete, Posaune, Tenorhorn und Tuba. Die neue Lehrerin für Horn, Donata Ott nutzte die Gelegenheit, sich und ihr Instrument vorzustellen. Eva Kellermann, Heike Mayr und Jakob Yago Mut-Steinsiek ermöglichen das Spiel auf Querflöte, Klarinette und Fagott. Anhand von Blasübungen mit Lippen und Wasserflasche wurde anschaulich demonstriert und geübt, wie die Töne auf einem Blech- oder Holzblasinstrument erzeugt werden. Die Anmeldung zur Bläserklasse an der Grundschule Wertingen ist im Büro der Musikschule bis 25. Juli möglich. Weitere Informationen erhalten Sie im Musikschulbüro unter 08272/4508.

