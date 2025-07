In ökumensicher Verbundenheit feiern die katholische Pfarreiengemeinschaft und die evangelische Bethlehemgemeinde Gottesdienste an besonderen Orten zu besonderen Zeiten. So fand zuletzt der Gottesdienst in Wertingen am „Blauen Brückle“ mit dem Thema „Vom Wasser betroffen“ statt.

