Klänge der Musikschule Wertingen beflügeln die Seele

Beim Neujahrskonzert spielen die Musikerinnen und Musiker, die beim "Wertinger Musikpreis" einen ersten Platz belegt haben. Bald schon steht wieder ein Konzert an.

Die Musikschule Wertingen zeigt seit über 40 Jahren, dass Musizieren Freude bereitet und die sozialen Kontakte stärkt. An die 650 Schüler und Schülerinnen spielen in den Räumlichkeiten direkt bei der Stadthalle Wertingen ein oder auch mehrere Instrumente. Hier wird mit 28 Lehrkräften qualifizierter Musikunterricht vom Kleinkind bis zum Seniorenalter angeboten. Der Zauber der Musik ist etwas beinahe mythisches, dessen Kraft und Magie man nicht erklären, aber deutlich spüren kann.

Auf dem Neujahrskonzert der Wertinger Musikschule spielen Preisträger

Dieses Gefühl geben die jungen, talentierten Preisträger und Preisträgerinnen – im Alter zwischen neun und 18 Jahren – beim Neujahrskonzert den Zuschauern. Hier spielen sie ein ausgewähltes Programm aus dem „Wertinger Musikpreis“. Dieser wurde im Herbst vergangenen Jahres abgehalten. Dieser Wettbewerb richtete sich an Schüler der Wertinger Musikschule und an junge Menschen, die im Stadtgebiet Wertingen wohnen. Hauptorganisatorinnen sind die Schulleiterin Heike Mayr-Hof und die Geschäftsleiterin Karolina Wörle, Schirmherr ist der Wertinger Bürgermeister Willy Lehmeier. „Mich freut es außerordentlich, dass die Musikschule überregional hohe Wertschätzung erfährt und Kindern und Jugendlichen Raum für ein Leben mit Musik bietet“, so der Rathauschef.

In den vergangenen Jahren waren die Wertinger immer beim Wettbewerb des bayerischen Blasmusikverbands dabei. 2023 wurde dieser jedoch nach Corona ausgesetzt. Um den Musikern das Motivationsziel, das durch den Wettbewerb stets gegeben war, trotzdem bieten zu können, haben die Organisatorinnen Heike Mayr-Hof und Karolina Wörle selbst eine musikalische Herausforderung ins Leben gerufen. „Es freut mich besonders, dass wir den Wettbewerb so organisiert haben, dass viele verschiedene Musiker und Musikerinnen teilnehmen konnten“, so die Heike Mayr-Hof. Ihr ist die Musik bereits in die Wiege gelegt worden. Nach ihrem Studium spielt die gebürtige Unterthürheimerin in mehreren Orchestern und kam 2000 nach Wertingen zurück. Hier fing sie an, zu unterrichten. Ihr Lehrmeister war unter anderem ihr Vorgänger Manfred-Andreas Lipp, der immer noch an der Schule unterrichtet und an diesem Abend gespannt auf den Auftritt seiner Schülerinnen wartet.

Die Schulleiterin Heike Mayr-Hof (rechts außen) und Vorsitzender Roman Bauer (links außen) präsentieren sich mit den jungen Preisträgern und Preisträgerinnen vom "Wertinger Musikpreis". Foto: Alexandra Schuster

Die Schulleiterin ist stolz auf die Musiker und Musikerinnen und lauscht der Harmonie in den gespielten Tönen. Es treten nur Teilnehmer auf, welche mit einem ersten Preis und 24 oder 25 von 25 möglichen Punkten ausgezeichnet wurden. Wie im Flyer für das Neujahrskonzert beschrieben, begrüßt die Musikschule das Jahr "mit einem musikalischen Feuerwerk", und dies ist auch gelungen. Musikfans, von jung bis alt, Eltern, Geschwister und viele Zuschauer sind gekommen, um in den Genuss der Musik der jungen Talente zu kommen. Es sind auch viele von außerhalb hier, wie beispielsweise Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange und Landtagsabgeordneter Manuel Knoll. Letzterer hat selbst jahrelang Trompete gespielt. „Die Musikschule leistet tolle Jugendarbeit mit hohem Niveau." Der 58-jährige Vorsitzende der Musikschule, Roman Bauer, kann dies nur bestätigen. An diesem Abend kann man für knapp zwei Stunden in die besondere Welt der Musik entfliehen. Eine Mischung aus klassischen, romantischen und modernen Stücken wird gespielt.

Musikschule veranstaltet im Februar ein Konzert passend zur Faschingszeit

Den ersten Auftritt hat Lucia Reiter am Tenorsaxofon, begleitet vom Klavierspieler Kirill Kvetniy. Man spürt die Leidenschaft dieser jungen Musikerin und des hervorragenden Pianisten im ganzen Saal. Isabell Tschan überzeugt mit der Klarinette mit gefühlvollen Fantasiestücken. Später liefert sie noch eine Glanzleistung mit ihrer Schwester Sophia Tschan ab. Elisabeth Thum und Maria-Magdalena Sager zeigen ihr Können auf der Blockflöte. Danach sorgt die zehnjährige Marie Berner aus Zusamaltheim auf dem Klavier für Gänsehaut. Sie spielt ein Stück aus den Klaviernoten des Bandes "Tastenreisen" vom Komponisten Daniel Hellbach.

Lesen Sie dazu auch

Bei der Frage, wie sie das Spielen vor viel Publikum empfindet, antwortet sie gelassen: „Es ist normal.“ Ihr ganzer Fanclub der Familie ist heute dabei. Ihre Großeltern sind extra aus Senden bei Ulm gekommen, um ihre Enkelin spielen zu sehen. Celina Bunk spielt wundervoll "The Entertainer" von Scott Joplin.

Mit dem Altsaxofon begeistern jeweils Celina Bunk und Sarah Wiedmann, beide begleitet vom Klavier. Die 14-jährige Musikerin Sarah aus Osterbuch ist stolz und erzählt über das Gefühl an diesem Abend: „Wenn ich spiele, dann bin ich in meiner musischen Welt. Es macht einfach Spaß.“ Sarina Bauer spielt ebenfalls mit viel Leidenschaft und ohne Notenheft auf der Harfe. Ludwig Stegmiller beeindruckt mit Horn, gefolgt von Chiara Bunk auf dem Sopransaxofon.

Es ist ein Abend, der zeigt, wie Musik die Seele beflügeln kann. Am Dienstag, 6. Februar, um 18 Uhr wird das im Forum im Gymnasium Wertingen wieder möglich sein. Die Musikschule hat dafür ein Programm passend zum närrischen Treiben vorbereitet.