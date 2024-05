Wertingen

Klein, gemütlich und bekannt – das Wertinger Volksfest läuft

Plus Zum Auftakt genießen vor allem Familien mit Kindern das Treiben auf der Wertinger Dirrmeierwiese. Schausteller und Servicekräfte sind teils seit Jahrzehnten dabei.

Von Birgit Alexandra Hassan

Das Wertinger Volksfest – "gehört dazu" – "ist Tradition" – "weckt Kindheitserinnerungen". Und damit die Kindheitserinnerungen entstehen, sind an diesem ersten Tag, noch vor der offiziellen Eröffnung, vor allem Kinder mit ihren Eltern auf der Wertinger Dirrmeierwiese anzutreffen. Während im Festzelt "Babsi", wie seit über 40 Jahren, Gockel und Getränke serviert, sind die Kinder vor allem im Außenbereich aktiv. Auf der Suche nach den diesjährigen Attraktionen.

Die Stimmung, Musik und gebrannte Mandeln reizen am Wertinger Volksfest

Das schöne Wetter an diesem 1. Mai zieht auch Simon und Stephanie Duschek aus Buttenwiesen mit ihren beiden kleinen Söhnen nach Wertingen und zunächst zum Mittagessen ins Festzelt. Was sie am Volksfest reizt? – Ihn die gebrannten Mandeln, sie die Volksmusik, und beide die Stimmung. Die genießen in dem Moment auch Ramona und Christian Mayer aus Hettlingen. Gemeinsam mit ihren Eltern sitzen sie auf einer Bierbank am Eingang des Zeltes in der Sonne. Christian Mayer erzählt vom Ochsenbraten mit Knödel und Blaukraut, den es speziell an diesem Tag im Festzelt gibt. Sohn Maximilian packt derweil seinen kleinen Traktor aus, den er beim Dosenwerfen gewonnen hat, setzt ihn auf den Holzboden und lässt ihn quer über den Eingang rollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

