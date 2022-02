Wertingen

17:00 Uhr

Klinik-Beschäftigte starten in Wertingen Gegendemo zum "Spaziergang“

Plus Mitarbeiterinnen der Kreisklinik organisieren am Kriegerdenkmal in Wertingen eine Gegenveranstaltung zum „Corona-Spaziergang“. Sie erklären, was sie antreibt.

Von Berthold Veh

Die Banner, die beim Kriegerdenkmal in der Josef-Frank-Straße in Wertingen stehen, haben eine klare Botschaft. „Solidarität statt Querdenken“ ist da zu lesen, oder „179 Coronatote (im Landkreis Dillingen) sind keine Lüge“. Die ehemalige Intensiv-Krankenschwester Ottilie Probst, die Krankenschwester und Heilpraktikerin Maria Knab und die Betriebsratsvorsitzende der Wertinger Kreisklinik, Martina Wölfle, haben am Montagabend zu einer Gegendemonstration zum „Corona-Spaziergang“ aufgefordert, der etwas zeitversetzt in der Zusamstadt stattfindet.

