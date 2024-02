„Königin der Nacht“ bei Matinée im Schloss

Die Veranstaltung im Wertinger Schloss am 15. März bietet hochkarätige Musik und ein Drei-Gang-Menü. Karten gibt es an verschiedenen Vorverkaufsstellen.

Die Charlotte und Hermann Buhl Stiftung lädt am Sonntag, 10. März, um 10.30 Uhr zur nächsten Sonntagsmatinée im Festsaal des Wertinger Schlosses ein. Für Feinschmecker wird wahlweise nach dem Konzert ein Drei-Gang-Menü in der Wertinger Schmankerlstube angeboten. Als Künstler konnten Sopranistin Mirlinda Koci, seit den „Wertinger Festspielen“ im vergangenen Juli als „Königin der Nacht“ in Mozarts „Die Zauberflöte“ bekannt, und der Tenor Granit Musliu gewonnen werden.

Granit Musliu wurde in Mitrovica, Kosovo, geboren. Seine Gesangsausbildung absolvierte er an der Universität Pristina und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen bei renommierten Gesangswettbewerben. Ab der Spielzeit 2021/22 war er Mitglied im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper und wechselte 2023/24 ins dortige Ensemble. In der aktuellen Spielzeit ist er unter anderem als Roderigo (Otello), Malcolm (Macbeth), Arturo (Lucia di Lammermoor), Rinuccio (Gianni Schicchi), Flavio (Norma) und Ruiz (Il trovatore) zu hören.

Die junge Sopranistin Mirlinda Koci studierte Gesang an der Universität der Künste Hasan Pristina und an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Sie ist Preisträgerin mehrerer Wettbewerbe in Albanien, Kosovo und Deutschland und trat unter anderem bei den „Wertinger Festspielen“ 2023 und beim Rame Lahaj International Opera Festival auf.

Die Konzertbesucherinnen und -besucher können sich also auf wunderschöne Musik von zwei stimmgewaltigen jungen Künstlern und nach dem Konzert auf ein erlesenes Drei-Gang-Menü in der Schmankerlstube Wertingen freuen. Tickets gibt es für 19 Euro nur fürs Konzert oder für 49 Euro fürs Konzert und Drei-Gang-Menü. Die Karten sind in der Buchhandlung Gerblinger, im Büro der Buhlstiftung (Zusmarshauser Straße 3) oder im Büro der Musikschule Wertingen erhältlich. Die nächsten Matinee-Termine sind für 16. Juni, 22. September, 27. Oktober und 22. Dezember 2024 geplant. (AZ)