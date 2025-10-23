Kolpingsfamilie besucht private Sammlung von Grandel

Das "Bauernhofmuseum Grandel" in Binswangen war Ziel der Herbstwanderung der Kolpingsfamilie Wertingen. Es bezieht sich auf die private Sammlung historischer Landmaschinen von Georg Grandel in Binswangen. Diese Sammlung umfasst über 5000 historische Exponate aus der Zeit von 1700 bis 1950 und ist auf über 1000 Quadratmetern in ehemaligen Scheunen und Ställen untergebracht. Die Landwirtschaft im 18. Jahrhundert zu betreiben, war harte Arbeit – daran erinnert eine Sammlung in Binswangen. Historische Gerätschaften, wie zum Beispiel Pflüge, Dreschflegel oder altertümliche Maschinen, lassen das erahnen. Der ehemalige Landwirt Georg Grandel erinnert in seiner historischen Sammlung in Binswangen daran. Dafür liegen auf über 1000 Quadratmetern mehr als 5000 historische Exponate aus privater Sammlung.

Kolping besucht Privatmuseum. Foto: Konrad Friedrich

