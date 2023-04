Wertingen

06:30 Uhr

Konzertbericht: Das große Osterwunder von Wertingen

Plus Die Bläserphilharmonie gibt ein bewegendes Konzert von Weltklasse und ein klares Statement für den Frieden. Das Publikum hält sogar den Atem an.

Von Silvia Schmid Artikel anhören Shape

Könnte diese Musik, könnte die Kraft, die von diesen Musikern ausgeht, doch nur die verantwortlichen Kriegstreiber in Europa und an all den anderen Kriegsschauplätzen der Welt erreichen - die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen unter ihrem Leiter Germán Moreno López brachte in ihrem traditionellen Osterkonzert mit einem bemerkenswerten Programm und in beeindruckender Spielqualität all die Gefühle zum Ausdruck, die die meisten Menschen in dieser Zeit bewegen. "Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist", soll der Schriftsteller Victor Hugo einmal gesagt haben. Genau dem wurde die Wertinger Gruppe gerecht: Gesprochen wurden wenige, nur nötige und gehaltvolle Worte, umso mehr Aussage wurde über die Musik transportiert. Ängsten, Trauer, Ekel, Wut und Fassungslosigkeit, aber auch der Hoffnung verschafften die geschätzt rund 80 Musikerinnen und Musiker bei ihrem Konzert für den Frieden in der Stadthalle auf beeindruckende Weise Gehör und gaben dem Wunsch nach Frieden eine Stimme.

Ein Zeichen für den Frieden

Den Impuls, Passivität und Ohnmachtsgefühl hinter sich zu lassen und den Ereignissen mit Musik - gesungen oder mit Instrumenten gespielt - entgegenzutreten, verspüren weltweit derzeit viele Musikerinnen und Musiker. Einzelkünstler, Ensembles, große Orchester und Bands aller Genres liefern gefühlvolle Statements für den Frieden ab und setzen damit ein Zeichen. Was aber Germán López mit seinem Ensemble präsentierte, hebt sich von allem bisher Gehörten ab und spielt in einer ganz anderen Liga. Dieses Konzert hatte Weltklasse. Und dieser Dirigent hat das Zeug zur ganz großen Karriere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

