Kreativ, unternehmerisch und kundenorientiert

Im Projektseminar „Makerspace“ am Gymnasium Wertingen haben 16 Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von Lehrer Georg Weichselbraun eindrucksvoll bewiesen, wie Kreativität, unternehmerisches Denken, Design, Produktion und Marketing zu einem ganzheitlichen Lernprozess verschmelzen können. Das Projekt fand im schuleigenen Makerspace statt – einer modernen Ideenwerkstatt, ausgestattet unter anderem mit einem 3D-Drucker, einem Lasercutter und einer Textilpresse.

Im Zentrum des Seminars stand die Umsetzung realer Kundenaufträge. Als Auftraggeber traten Unternehmen, Sportvereine, der Schulverein und Schülergruppen auf. Die Schülerfirma entwickelte und produzierte eine breite Produktpalette – darunter gravierte Schlüsselanhänger aus Metall, lasergravierte Tischaufsteller aus Holz, bedruckte T-Shirts sowie Produkte aus dem 3D-Drucker. Besonderes Augenmerk lag auf der Kundengewinnung, der kreativen Gestaltung und der individuellen Produktion nach Kundenwunsch - vor allem aber auch auf Nachhaltigkeit bei den verwendeten Materialien.

Icon vergrößern Mit Plotter und Textilpresse wurden T-Shirts nach Kundenwunsch veredelt. Foto: Georg Weichselbraun Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit Plotter und Textilpresse wurden T-Shirts nach Kundenwunsch veredelt. Foto: Georg Weichselbraun

Eines der Verkaufshighlights waren sicherlich die kleinen Freundschaftsgeschenke, die um den Valentinstag in den Pausen von den Mitschülern erworben werden konnten. Besonders wertvoll war auch die Produktion von Podcast-Boxen, die nun von den Lehrkräften für Audioaufnahmen in Klassenprojekten ausgeliehen werden können.

Unterstützt wurde das P-Seminar auch von „3malE – Bildung mit Energie“, der Bildungsinitiative der LEW-Gruppe unterstützt. Unter dem Motto „Entdecken, Erforschen, Erleben“ greift 3malE unter der Schirmherrschaft der bayerischen Kultusministerin Anna Stolz handlungs- und projektorientiert interessante Fragen rund um die Zukunftsthemen Energie und Nachhaltigkeit auf. Als Kontakt- und Kommunikationsplattform fördert die LEW-Bildungsinitiative seit 2005 die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und Bildungsteilnehmenden.

