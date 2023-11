Kreatives Tüfteln - die Hackdays am Gymnasium Wertingen

44 Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Wertingen nehmen an dem Projekt teil. Dabei geht es um Problemlösung mit Köpfchen, Kreativität und technischen Hilfsmitteln.

Mittwochmorgen um zehn vor acht. 44 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wertingen warten gespannt darauf, was sie in den nächsten drei Tagen erwarten wird. Zum vierten Mal in Folge finden die Hackdays am Gymnasium Wertingen statt. Unterstützt wird die Schülergruppe von vier Lehrkräften der Schule, vier Mentorinnen und Mentoren aus dem Bereich Informatik, Maschinenbau und Design und dem explorhino Schülerlabor der Hochschule Aalen, welches die Hackdays ermöglicht. Diese sind an Schulen in Bayern noch kaum verbreitet und damit ein Privileg für alle Teilnehmenden am Gymnasium Wertingen.

Jugendliche aus Wertingen soll lernen, Probleme im Team zu lösen

Im Rahmen der Hackdays sollen die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden, Probleme im Alltag zu erkennen und mit technischen Hilfsmitteln sowie viel Kreativität diese im Team zu lösen. Dies fördert die digitale Mündigkeit der Jugendlichen und ist somit ein wichtiger Bestandteil der digitalen Bildung am Gymnasium. Dabei entwickeln die Teilnehmenden im Rahmen des Projekts von Make Your School – Eure Ideenwerkstatt Vorschläge, die ihre Schule noch besser machen können. „Hacking“ steht dabei für kreatives Tüfteln und Problemlösen durch Programmierung.

Wertinger Schüler und Schülerinnen machen ihre Sache gut

Und das können die Wertinger Schülerinnen und Schüler besonders gut, wie sie am Ende des Projekts bei ihren Präsentationen im Forum der Schule stolz beweisen: Innerhalb von drei Tagen entstehen äußerst gelungene und kreative Prototypen wie ein automatisiertes Ballverleih-System für den Pausenhof, ein Flipper- und Spielautomat für Freistunden, ein automatisches Meldesystem für Defekte im Klassenzimmer an das Hauspersonal, Tischanbauten to go für das Arbeiten im Bus oder ein Mähroboter. Für den Bau der Prototypen stehen hierfür Baumaterialien wie beispielsweise Holz, Werkzeuge sowie technische Hilfsmittel wie Sensoren, Aktoren und Mikrocontroller zur Verfügung. Ganz besonders gelegen kommen der Schülergruppe dabei auch die neuen Möglichkeiten des Maker Spaces des Gymnasiums; in diesem Raum kann seit diesem Schuljahr gewerkelt und verschiedene Gerätschaften wie der 3D-Drucker dürfen gerne genutzt werden.

Hackdays enden mit einer Abschlusspräsentation

Bei den Abschlusspräsentationen am Ende der drei Tage staunen die Besucherklassen sowie die Lehrkräfte nicht schlecht: Ohne Vorkenntnisse beim Programmieren laufen die Prototypen einwandfrei. Auch die Jugendlichen sind über das, was sie in den drei Tagen erreicht haben, selbst überrascht und vor allem stolz: „Ich habe zuvor noch nie mit Arduino programmiert. Doch mithilfe der Mentorinnen und Mentoren habe ich mich in den letzten drei Tagen so in das Programm reingedacht, dass es total viel Spaß gemacht hat und unser Prototyp jetzt läuft. Das ist echt cool“, so eine teilnehmende Schülerin.