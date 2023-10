Wertingen

vor 17 Min.

Krönungsmesse in Wertingen: Göttlicher Lobpreis mit stimmlicher Strahlkraft

Plus Der Kirchenchor Zusamaltheim meistert im Rahmen der Kulturtage in Wertingen mit Haydns Te Deum und Mozarts Krönungsmesse ein großes Werk. So reagiert das Publikum

Von Hertha Stauch Artikel anhören Shape

Die Kulturtage des Landkreises und der Kirchweihmontag waren für Elisabeth Dirr ein willkommener Anlass, nun endlich das zu tun, was die zurückliegenden Corona-Jahre schmerzlich verhindert hatten: die enthusiastische und hohe Form des göttlichen Lobpreises mit dem von ihr geleiteten Kirchenchor Zusamaltheim aufzuführen und sich und dem Publikum damit einen langgehegten Wunsch zu erfüllen. Annähernd jeder klassische Kirchenchor strebt danach, diese unvergleichlichen Werke einzustudieren – das Te Deum von Joseph Haydn und die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart –, um große Kirchenfeste zu besingen. Und diesmal, in der Sankt Martins-Kirche in Wertingen, schien es, als wäre das Bedürfnis nach einem Lobpreis, vielleicht auch nach einem Hoffnungszeichen oder Hilferuf, besonders groß. Denn so viele Menschen – die Kirchenbänke berstend voll, Publikum bis vor die Tür – hatte Stadtpfarrer Rupert Ostermayer schon lange nicht mehr in „seinem“ Gotteshaus gesehen. So war auch er es, der in das Werk einführte.

Die Bitte um Erbarmen und Erlösung – die Übersetzung des Te Deum lag dem Publikum vor – hat in Jahrhunderten, die seit der Entstehung des Urtextes im vierten Jahrhundert vergingen, nichts an Aktualität eingebüßt. Das Gebet wird als Hymnus den beiden Heiligen Ambrosius und Augustinus zugeschrieben, Martin Luther hat den Text ins Deutsche übertragen und der Kirchenliederdichter Ignaz Franz verwendete es als Grundlage für sein „Großer Gott, wir loben dich“. Viele Komponisten haben das Te Deum vertont. Joseph Haydn schrieb seine Version für Chor und Orchester für die österreichische Kaiserin Marie Therese, es wurde im Jahr 1800 erstmals aufgeführt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen