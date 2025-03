Künstler machen bei Kirchenkonzert in Wertingen Mut zum Glauben und Leben

Als eine Form der Verkündigung erlebten rund 350 Zuhörer aus nah und fern in der Wertinger St. Martinskirche ein beeindruckendes Konzert mit den beiden Liedermachern Siegfried und Oliver Fietz. „Alles was ihr tut, geschehe aus Liebe“ war der Abend überschrieben, an dem sich Lieder und Texte abwechselten.

Ein besinnlicher und mitreißender Konzertabend in Wertingen

Dass die Liebe das Verbindende der Menschheit sei, betonte in seiner Begrüßung Anton Stegmair als Vorsitzender des Vereins Solidarität für Eine Welt Wertingen, der zu dem Abend geladen hatte. Im Zusammenwirken mit der Fairen Stadt Wertingen, der katholischen und evangelischen Gemeinde der Zusamstadt sowie dem Musicalprojekt86 Buttenwiesen wurde ein besinnlicher und gleichzeitig mitreißender Abend mit geistlichen Texten und Liedern der beiden bekannten Künstler ermöglicht. Immer wieder animierten diese die Zuhörer zum Mitsingen. Die zahlreichen Gäste erlebten, dass Siegfried Fietz einer der kreativsten deutschen Künstler ist, der es versteht, Musik zu machen, die nicht nur ins Ohr geht, sondern auch ins Herz. Mit seinen Liedern machte Fietz Mut – Mut zum Glauben und vor allem auch Mut zum Leben. Mit ihrer Musik verbreiteten Siegfried und Oliver an diesem Abend eine positive lebensbejahende Botschaft, die den Anwesenden einfach gut tat.

Ein besonders Highlight war, als Siegfried Fietz die anwesenden Mitglieder des Musicalprojekt-Chores einlud, mit ihm vor dem Altar das Lied „Miteinander unterwegs“ aus dem Musical „Auf dem Weg nach Santiago“ zu singen. Unter die Haut ging dann gegen Ende des Konzertes das wohl berühmteste Lied von Siegfried Fietz zu einem Text von Dietrich Bonhoeffer, den er unter dem Titel „Von wunderbaren Mächten still umgeben“ vertont hatte. In mehr als 120 Ländern wurde dieses Lied inzwischen auf YouTube Lied gestreamt.

Spenden aus Wertingen unterstützen Patenschule in Indien

„Die Liebe ist es, die euch hier in Wertingen über den Tellerrand hinausschauen lässt, unter anderem zu den Kindern in Indien“, so ging Siegfried Fietz auf den Benefizgedanken des Abends ein. „Mit eurer Patenschule in Indien ermöglicht ihr Kindern Bildung und damit eine echte Chance für ihre Zukunft!“ So lud Anton Stegmair neben seinem Dank an die Künstler die Anwesenden am Ende der Veranstaltung zu Spenden ein, deren Reinerlös in die Unterstützung der Patenschule im Nordwesten Indiens geht. (AZ)