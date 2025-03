Ladendiebstahl: 75-Jähriger steckt in Wertingen Messer ein

Die Polizei Wertingen ermittelt gegen einen 75-jährigen Ladendieb. Der Senior war am Samstag in einem Verbrauchermarkt in einem Gewerbegebiet unterwegs. Gegen Nachmittag entnahm der 75-Jährige laut Polizeiangaben aus einer Verpackung ein Fahrtenmesser im Wert von 7,99 Euro und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Zeugin beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. (AZ)

