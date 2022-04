Landschaften aus einem neuen Blickwinkel sehen

Plus Julia Steinbergs Werk „Boote“ eröffnet dem Betrachter eine neue, aufregende Perspektive auf ein bekanntes Thema. Die Künstlerin hat ein faible für das Ungewöhnliche.

Eines vorweg: „Grundsätzlich ist das Beliebtheitskriterium für unsere Sammlung unerheblich“, sagt Ursula Geggerle-Lingg von der Wertinger Artothek. „Es gibt Skulpturen, die wurden noch nie verliehen.“ Im Bestand der Artothek befinden sich 370 Bilder, Originalkunstwerke, Originaldrucke und Kleinplastiken der zeitgenössischen Kunst. Darunter gibt es aber auch zahlreiche Lieblingswerke, die von den kunstinteressierten Nutzern sehr gerne und häufig ausgeliehen werden. Eines davon ist ein Bild von der Künstlerin Julia Steinberg mit dem Titel „Boote“. Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, sich dieses oder andere Werke aus dem Repertoire der Artothek für drei Monate auszuleihen.