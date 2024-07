Landtagsabgeordneter Manuel Knoll eröffnet Bürgerbüro in Wertingen

Diese Einweihung hat Volksfest-Charakter. Im Hof vor dem neuen Bürgerbüro des CSU-Landtagsabgeordneten Manuel Knoll in Wertingen steht ein gar nicht so kleines Festzelt. Drinnen spielen die Zusamtaler Musikanten Polkas und Märsche. Draußen bietet „Festwirt“ Werner Schmid Braten und Spätzle für die Gäste an. Und pünktlich zum Auftakt der Zeremonie schüttet es wie aus Kübeln. Zur Einweihung des Bürgerbüros hat sich parteiübergreifend viel Polit-Prominenz angesagt. Landrat Markus Müller und Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier (beide Freie Wähler) feiern ebenso mit wie Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, Bezirksrat Johann Popp und Vize-Landrat Alfred Schneid (alle CSU). Und von der Grünen-Kreisrätin Hertha Stauch, die als Vermieterin mit ihrer Schwester Gabriele Killensberger gratuliert, gibt es ein grünes Sitzkissen zur Regeneration.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Manuel Knoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis