Wertingen

18.03.2022

Langjähriger Vorsitzender der Seniorengemeinschaft erhält Auszeichnung

Plus Hans-Josef Berchtold, der Motor des Vereins für die Region Wertingen und Buttenwiesen, legt sein Amt nieder. Für ihn und sein Team gibt es eine besondere Auszeichnung.

Von elli Höchstätter

An diesem Abend war etwas geboten. Für die vielen Mitglieder, die zur Jahreshauptversammlung der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen gekommen waren, gab es die eine oder andere Überraschung. Nicht nur, dass der langjährige Vorsitzende Hans-Josef Berchtold, der der Motor und der Macher dieser Gemeinschaft war, sein Amt als Vorsitzender niederlegte. Berchtold erhielt am Donnerstagabend auch eine besondere Auszeichnung. Der Redaktionsleiter der Donau-Zeitung und der Wertinger Zeitung, Berthold Veh, ehrte Berchtold mit der Silberdistel. Diese wurde in der „Alten Silberschmiede“ in Augsburg angefertigt und ist eine Auszeichnung unserer Zeitung für besonderen bürgerschaftlichen Einsatz.

