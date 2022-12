Lastwagen verliert Eisplatte: 500 Euro Schaden

Auf der Straße zwischen Biberbach und Wertingen fällt Eis von einem Lastwagen - und prallt direkt auf ein Auto.

Ein Lastwagen, der am Montag auf der Staatsstraße 2033 von Biberbach in Richtung Wertingen unterwegs war, hat eine Eisplatte verloren. Dadurch wurde ein dahinter fahrendes Auto beschädigt. An der Auffahrt Bliensbach fuhr der Lkw laut Polizei in die entgegengesetzte Richtung (Richtung Biberbach) auf die Staatsstraße auf. Dabei löste sich offenbar eine Eisplatte vom Lkw, die in den Pkw des 55-Jährigen geschleudert wurde. Am Auto entstand Frontschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro. Der Lkw samt Fahrer sind derzeit unbekannt. Die Polizei Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter 08272/99510. (AZ)