Die „Stromautobahn“ im Zusamtal wird saniert

Plus An 90 der riesigen Masten der Hochspannungstrasse bei Wertingen müssen jetzt Teile ausgetauscht werden. Geht das trotz gewaltiger Spannungen gefahrlos?

Ein gewaltiges Stück wichtiger Infrastruktur zieht sich durch die Fluren der Region Wertingen. Von Meitingen kommend führt die Hochspannungstrasse „Dellmensingen-Meitingen“ von Ost nach West mit hunderten riesigen Masten nach Gundremmingen. Die Stahlseile, die von den Masten getragen werden, werden mit 380.000 Volt Spannung betrieben (380 KV).