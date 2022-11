So wird in der Region der Volkstrauertag begangen

Mehrere Trauerfeiern finden mit musikalischer Unterstützung statt.

In Wertingen findet wegen des Patroziniumsfests St. Martin der Volkstrauertag erst am Sonntagnachmittag statt. Um 17 Uhr ist Andacht in der Pfarrkirche, anschließend ziehen die Vereine mit ihren Fahnen zum Kriegerehrenmal. Dort wird der Gefallenen und Vermissten gedacht.

Trauerfeier wird musikalisch von Musikkapelle umrahmt

In der Gemeinde Laugna und deren Ortsteilen Osterbuch und Bocksberg finden am Sonntag,13. November, die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag statt. Bereits am Vorabend, Samstag, 12. November, um 18 Uhr, wird in Osterbuch der Volkstrauertag begangen. Tags darauf am Sonntag, 13. November, sind um 9 Uhr in Modelshausen und um 10.30 Uhr in Laugna die Gedenkfeiern. Jeweils nach der heiligen Messe versammelt man sich am Kriegerdenkmal zur Feier, wo Bürgermeister Johann Gebele in allen drei Gemeinden die Ansprache hält. Die Musikkapelle Osterbuch und Laugna umrahmen die Feierlichkeit musikalisch.

Am Sonntag, 13. November, wird im Anschluss an den Pfarrgottesdienst in St. Anna in Frauenstetten um 10.15 Uhr an die Verstorbenen, Gefalllenen und Vermissten der Pfarrei am Kriegerdenkmal gedacht. Neben dem Krieger- und Soldatenverein, der diese Gedenkfeier ausrichtet, beteiligen sich die Fahnenabordnungen der Ortsvereine und deren Mitglieder. (fk, ep)