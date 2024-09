Autofahrer übersieht beim Überholen in Gundelfingen Wagen

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Montagnachmittag in Wertingen ereignet. Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Auto den Judenberg aus Richtung Tennisplatz kommend in Richtung Freibad. Kurz nach der Abzweigung zur Goethestraße kam der 71-Jährige laut Polizeibericht zu weit auf die linke Straßenseite. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 51-Jährigen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.

Der 59-jährige Autofahrer will bei Gundelfingen ebenfalls überholen

Zur gleichen Zeit ist auf der Kreisstraße DLG 17 Höhe Gundelfingen ebenfalls ein Verkehrsunfall passiert. Gegen 16.50 Uhr befuhren ein 59-jähriger Autofahrer und ein nachfolgender 65-jähriger Autofahrer die Kreisstraße aus Richtung Offingen kommend in Richtung Gundelfingen. Der 65-Jährige überholte nach Angaben der Polizei den Wagen des 59-Jährigen. Dieser wollte ebenfalls einen vorausfahrenden Lastkraftwagen überholen und scherte aus. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Autos. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Euro. Auch hier blieben die Beteiligten zum Glück unverletzt. (AZ)