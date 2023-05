Sanierte Duschen, gutes Wetter: Am Samstag macht das Wertinger Freibad auf

Am Eröffnungstag dürfen die Gäste im Wertinger Freibad umsonst planschen. Welche Bäder außerdem in der Region geöffnet sind und wie viel der Eintritt kostet.

Da hatten die Verantwortlichen im Wertinger Rathaus offensichtlich den richtigen Riecher. Sie hatten beschlossen, das Freibad erst am Samstag, 27. Mai, zu öffnen. Laut dem derzeitigen Wetterbericht dürfte dann pünktlich zur Eröffnung das Wetter endlich besser werden. Somit können alle Wasserratten am Samstag bei freiem Eintritt in der Zusamstadt schwimmen gehen.

Der Vorverkauf der Karten in Wertingen läuft bereits

Eingefleischte Freibad-Fans machten sich schon in den vergangenen Tagen auf, um sich eine Jahres- beziehungsweise Saisonkarte zu kaufen. So wie Marion Kraus aus Buttenwiesen, die mit ihren beiden Kindern Selina und Julian vor der Kasse bei kühlen Temperaturen fast ein wenig fror. Marion Kraus ist ein Fan des Wertinger Freibades. Sie plantschte schon als kleines Mädchen hier und freut sich nun, mit ihrem Nachwuchs hier zu sein. "Der Kinderbereich ist super", sagt sie. Ebenso wie im vergangenen Jahr kaufte sie bereits im Vorverkauf eine Familienkarte.

Der Duschbereich im Freibad in Wertingen wurde generalsaniert

Ebenfalls an der Kasse steht Michael Kowach. Der Ukrainer, der derzeit in Wertingen lebt, überlegt gemeinsam mit seiner Frau, ob sie sich Saisonkarten zulegen. Er erzählt, dass sie derzeit immer nach Dillingen ins Hallenbad fahren und nun nach einer Sommermöglichkeit zum Schwimmen suchen.

Vor allem Familien und Frühschwimmer schätzen das Freibad in Lauterbach. Foto: Birgit Hassan (Archiv)

Wer sich ebenfalls eine Dauerkarte im Vorverkauf zulegen will, hat noch am Freitag, 26. Mai, von 8 bis 13.30 Uhr Gelegenheit dazu. Bisher sei der Kartenvorverkauf "ganz gut" gelaufen, berichtet Betriebsleiter Oliver Schwarz. Er erklärt, dass die Eintrittspreise nicht erhöht worden seien. Allerdings gab es einige Erneuerungen. So wurde der Duschbereich für die Frauen und Männer generalsaniert und im Kinderbecken wurden die Fliesen ausgebessert. Und was macht für den Betriebsleiter der besondere Charme des Bades aus? "Es ist die einzigartige Lage", sagt er.

Einige Freibäder in der Region haben bereits geöffnet, so wie das Freibad in Lauterbach oder das Eichwaldbad in Dillingen. Dagegen öffnet das Sunsplash in Meitingen ebenfalls wie das Wertinger Bad am Pfingstsamstag. Wir haben die wichtigsten Punkte zu den einzelnen Bädern zusammengefasst.

Marion Kraus freut sich auf die Freibadsaison in Wertingen und hat sich eine Jahreskarte gekauft. Foto: Elli Höchstätter