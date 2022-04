Wertingen

11:00 Uhr

Leben im permanenten Kriegszustand

Issa Hanna (rechts) von der Assyrischen Gemeinde Augsburg berichtete über den Krieg in Syrien. Ernst König, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Wertingen, bedankte sich bei Hanna für den Vortrag.

Plus Ein Experte berichtet bei der Reservistenkameradschaft Wertingen über eine fast vergessene Schlacht. Die Schreckensbilder ähneln den Aufnahmen aus der Ukraine.

Von Günter Stauch

Monatstreffen der Reservistenkameradschaft Wertingen (RK) im Jahr 2022: Als sich die fast 40 Gäste im Landgasthof Stark in Gottmannshofen erheben, wird nicht nur wie üblich der Opfer der Weltkriege gedacht. Vorsitzender Ernst König verlängert die stille Gedankenpause um ein weiteres schreckliches Ereignis: „Lassen Sie uns heute außerdem an die leidvollen Erfahrungen des ukrainischen Volkes in diesen Tagen erinnern.“ Gemeint war der russische Angriff auf den Staat im Osten, nur zwei Flugstunden von Berlin entfernt, der gerade die Kriegswoche Nummer sieben durchlebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .