Lebendige Kirche gefeiert

Das Kindergottesdienstteam der Pfarreiengemeinschaft Wertingen gestaltete für alle Alleinerziehenden und Familien am vergangenen Kirchweihsonntag einen kindgemäßen Gottesdienst zum Thema „Kirche aus lebendigen Steinen“. Vorbereitet und musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin von Irmi Keiß und Angelika Stegmair. Verschiedene Kinder lasen die Kyrierufe und die Fürbitten. Tatkräftig halfen sie dann auch mit, während der Einführung vor dem Altar eine kleine Kirche mit Bausteinen zu gestalten. Darauf notiert war zu sehen, wer beispielsweise mithilft, dass eine Kirche nicht nur aus Steinen besteht, sondern lebendig ist und zum Beten, Singen und aktiven Mitmachen einlädt.

