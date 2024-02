Wertingen

Leerstände und kein Grund zur Freude: Wie steht es um Wertingen?

Alles negativ in und an Wertingen – das findet zumindest ein Bürger und richtet sich in einem offenen Brief an den Bürgermeister.

Plus In einem offenen Brief an den Bürgermeister schreibt ein Wertinger vom "Niedergang" der Stadt. Er nennt einige Kritikpunkte. Was Willy Lehmeier dazu sagt.

Von Laura Gastl

Es sind scharfe Worte, die Herbert Königbauer aus Wertingen in seinem offenen Brief an Bürgermeister Willy Lehmeier findet: "Es liegt ein Gefühl des Niedergangs über der Stadt", schreibt er. "Die Bürger von Wertingen haben nichts zu lachen, sie haben keinen Grund zu feiern, sie haben keinen Anlass, mit Freude durch das 'Städtle' zu gehen." Es sei nichts mehr Liebenswertes an dem schmucken Schwabenstädtchen. Den Brief hat Königbauer – seit 1980 Rechtsanwalt in Wertingen, unter anderem mit den Schwerpunkten Baurecht, Auto und Verkehr – unserer Redaktion zukommen lassen. Wir haben ihn zum Anlass genommen, um mit dem Bürgermeister über die kritisierten Punkte zu sprechen.

Mit am Tisch im Bürgermeisterbüro sitzen neben Willy Lehmeier auch dessen Sekretärin Verena Beese und Wirtschaftsförderin Alexandra Killisperger. Konkret wird es gleich um Leerstände gehen, um geschlossene Gasthäuser, fehlende Fröhlichkeit und die Verkehrsregelung am Marktplatz. Vorab macht Lehmeier klar: Er könne nachvollziehen, dass sich Menschen vom steten Wandel in einer Schnelligkeit, wie er heute überall auf dem Planeten vonstattengehe, überfordert fühlen. "Aber würde sich nie etwas ändern, dann würden die Langenmantel und die Pappenheimer noch immer hier im Schloss sitzen", ergänzt er in Bezug auf die Familien, die früher dort herrschten, wo heute das Rathaus untergebracht ist. Aus seiner Sicht bleibe nur, das Beste aus der Veränderung zu machen.

