Lehramtsstudierende der Montessori Schule

Im Rahmen eines Blockseminars für den Baustein Schulpädagogik bekamen die Studierenden, die meisten im dritten oder fünften 5. Semester für das Lehramt an Grundschulen, nach der vorangegangenen theoretischen Einführung durch die Lehrbeauftragten, Ingeborg Müller-Hohagen und Christa Kaminski, einen Einblick in die Praxis einer reformpädagogischen Schule nach dem Konzept von Maria Montessori.

Ingeborg Müller-Hohagen war in den Aufbaujahren der Wertinger Montessori-Mittelschule deren Schulleiterin und hält bis heute über die Bildungsakademie des Landesverbands Kontakt zu ihrer ehemaligen Schule. In den ersten Stunden waren die Studierenden zur Beobachtung des Unterrichts in den Klassen, konnten dann noch Fragen an die Lehrkräfte stellen und bekamen anschließend eine Führung über den gesamten Montessori-Campus, der von der Kinderkrippe bis zur Fachoberschule geht. Den Abschluss des Tages bildete eine Materialeinführung durch eine erfahrene, frisch pensionierte Lehrerin der Schule.

Besonders angetan waren die Besucher vom sogenannten Erdkinderprojekt, bei dem Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Jahrgangsstufe viel praktische Arbeit erleben. „Ich bin berührt, total begeistert und fast erschlagen von all dem, was ich hier zu sehen bekommen habe“, meinte eine Studentin. „Besonders bemerkenswert fand ich den herzlichen Umgang und die Freundlichkeit aller im Haus und wie viel die Kinder mitentscheiden dürfen“, war das Resümee einer anderen Hospitantin. „Wir sind gespannt auf die Präsentationen, die im Nachgang von den Studierenden zu erstellen sind“, freuten sich Schulleiterin Beate Lahner-Ptach und Geschäftsführerin Sonja Spiegler in der Abschlussrunde.

