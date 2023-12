Wertingen

18:00 Uhr

Lehrerin startet Besuchsdienste im Wertinger Seniorenheim

Einst unterrichteten sie gemeinsam an der Wertinger Realschule. Heute besucht Daniela Gollmitzer Fritz Deller im Seniorenheim St. Klara. Sie hat in diesem Herbst in Wertingen einen neuen Besuchsdienst ins Leben gerufen.

Von Birgit Alexandra Hassan Artikel anhören Shape

Einst hatten sie Seite an Seite an der Wertinger Realschule unterrichtet. Heute klopft Daniela Gollmitzer an die Tür seines Zimmers im Wertinger Seniorenheim St. Klara. Fritz Deller freut sich über ihren Besuch. Seine Augen sagen in dem Moment mehr als Worte. Für die Lehrerin hat sich das Heim in den vergangenen neun Monaten zu einem "zweiten Zuhause" entwickelt. Sie staunt selbst, wenn sie erzählt, wie alles im April ganz klein begann. Mittlerweile haben rund 100 Menschen aller Altersklassen sie bei ihren allwöchentlichen Besuchen begleitet.

Regelmäßig besuchte sie einst Dr. Richard Vüllers im Wertinger Seniorenheim

"Es ist wie ein zartes Pflänzchen, das erst mal anwurzeln durfte und immer stabiler wurde", blickt Daniela Gollmitzer auf die vergangenen Monate zurück. Heute kann die 48-Jährige auf Anhieb an die 30 Namen von Bewohnern und Bewohnerinnen nennen, wo sie vor vier Jahren nur einen kannte: Dr. Richard Vüllers, den ehemaligen Chefarzt des Wertinger Krankenhauses. Er war ihr ehemaliger Nachbar. Als er nach dem Tod seiner Frau in das Seniorenheim zog, besuchte Daniela Gollmitzer ihn dort regelmäßig. Jahrelang philosophierten sie allwöchentlich gemeinsam. "Er sagte, ich bin sein Draht nach Außen. Mir war er eine wertvolle Stütze in einer schwierigen Zeit meines Lebens."

