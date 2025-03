Lesetreppe für die Wertinger Mittelschule

Mit Unterstützung der Firma Gumpp und Maier in Binswangen kann sich die Mittelschule über eine individuell eingepasste Lesetreppe für ihre Schülerbücherei freuen. Jana Fischer entwarf das Möbelstück, das mithilfe einiger Schüler der achten Klasse eingebaut wurde. Ausbildungsleiter Daniel Schäfer und Azubi Andreas Boleantu leiteten das Projekt in der neu renovierten Schülerbücherei an. Auf dem Bild (von links) zu sehen sind: (oben) Max Weishaupt, (zweite Reihe) Manuel Rathgeber, Daniel Beutmiller, Simon Wöger, Johann Baur, (unten) Mitarbeiterin Jana Fischer, Ausbildungsleiter Daniel Schäfer und Azubi Andreas Boleantu.

