Lesung mit Texten von Werner Rehle

Der ehemalige Rektor des Wertinger Gymnasium war auch als Schriftsteller tätig. Seine Texte werden an diesem Abend vorgestellt.

Eine besondere Buchpräsentation organisiert die vhs Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen am Donnerstag, 11. Mai, ab 19 Uhr im Festsaal im Wertinger Schloss. Unter dem Motto „Vita est via“ begeben sich die Veranstalter auf eine Reise durch das schriftstellerische Schaffen von Werner Rehle, dem 2019 verstorbenen Gründungsrektor des Gymnasiums Wertingen und ehemaligen Ehrenvorsitzenden der vhs Zusamtal Wertingen-Buttenwiesen.

Einblicke in die Gedanken von Werner Rehle

Zusammengetragen von Siegfried Karner und Barbara Rehle, musikalisch umrahmt von Adolf Meixner am Piano und begleitet von einem Glas Wein gibt dieser Abend einen Einblick in die philosophischen Gedanken, Reiseerinnerungen und Gedichte des leidenschaftlichen Altphilologen und überzeugten Humanisten.

Werner Rehle, 1936 in Gessertshausen geboren, studierte Lehramt an Gymnasien in den Fächern Latein, Griechisch, Geschichte, Deutsch und Sozialkunde. Sein fast schon enzyklopädisches Wissen gab Werner Rehle mit viel pädagogischem Fingerspitzengefühl weiter – zunächst als Rektor des Gymnasiums Wertingen und als Schulleiter von St. Anna ( Augsburg), am Bayernkolleg, später als 1. Vorsitzender der vhs Zusamtal und Pädagogischer Leiter der Volkshochschule Augsburg Land. Vielen ist Werner Rehle als engagierter Dozent und versierter Reiseleiter bekannt.

Das Buch ist mit Bildern von Barbara Rehle illustriert

Werner Rehle machte zeitlebens wenig Aufheben um seine Person, und so ist es nur wenigen bekannt, dass er auch schriftstellerisch tätig war und seine Gedanken in Form von Gedichten, Reiseerinnerungen und Essays zu Papier gebracht hat. Die Themen sind so vielfältig wie die Interessen des Autors: Sonette, philosophische Abhandlungen zu mannigfachen Themen, Reiseerinnerungen aber auch Liebesgedichte und Gedanken zur Heimat oder besonderen Orten, lassen sich im Buch finden, das – illustriert mit Aquarellen und Bleistiftzeichnungen von Barbara Rehle – seine Leser zur philosophischen Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Aspekten des Lebens inspirieren möchte.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung „DerGerblinger“, Marktplatz 14, Wertingen, Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen Zeitung, der „Kartei der Not“ zu gute.