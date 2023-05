Wertingen

12:00 Uhr

So lief die Premiere der Kleinkunstbühne Wertingen

Plus Die Kleinkunstbühne Wertingen feierte ihre Open-Stage-Premiere im Jugendhaus. So kommt das beim Publikum an.

Von Marion Buk-Kluger

„Wenn etwas passieren soll, dann müssen sich Leute auf die Socken machen und dann passiert etwas.“ Und Wertingens Kulturreferent Frieder Brändle hatte sich mit Initiator Yasar Dogan sowie Jugendpfleger Tobias Kolb ans Werk gemacht, die Open Stage auf den Weg zu bringen. Am Freitagabend gab es im Jugendhaus in Wertingen also die Premiere der Kleinkunstbühne Wertingen.

Lucas Krüger rappte. Foto: Marion Buk-Kluger

Draußen regnete es und drinnen verbreitete das Duosolemio im Gondoliere-Outfit als erster Act sonnige Stimmung mit seinen schmissigen Italo-Songs. Das gefiel Angelika Bieringer (47) aus Sand/ Todtenweis, die mit ihrer Schwester Maria Krüger (37) gekommen war, um Neffe und Sohn Lucas (Krüger) aus Zusamaltheim, der als Zweiter auftrat, zu unterstützen. Auch Onkel Stefan und Papa Frank ließen es sich nicht nehmen, den 17-Jährigen bei seinem ersten Auftritt vor Publikum zu erleben. Der FSJ-ler im Juze schreibt seine Songs selbst. „Ich fühle diese zu den Beats“, sagt er. Den Gig des Rappers filmten – wie das eben heute bei der jungen Generation üblich ist – die jungen Zuschauer im Publikum via Handy fleißig mit.

