Lichterglanz auf der Wertinger Schlossweihnacht

Der Weihnachtsmarkt im romantischen Schlossambiente ist eröffnet. Mit Lama, Märchenerzählerin und reichem Angebot geht es auch in das nächste Wochenende.

Der große Tannenbaum ist hell erleuchtet. Alle Lichter brennen und leuchten im Dunkel der Nacht. Rotes Scheinwerferlicht wirft zauberhafte Schatten in den Schlossgraben und an die Wände. Am Freitag ist es wieder soweit, der erste Bürgermeister, Willy Lehmeier eröffnet gemeinsam mit dem Schlossengel den romantischen Weihnachtsmarkt. Das Blechbläser-Ensemble unter der Leitung von Tobias Schmid spielt stimmungsvolle Weihnachtslieder. Trotz des Regens kommen viele Besucher und genießen den Weihnachtszauber im Schlossgraben trockenen Fußes. Die Arbeiter vom städtischen Bauhof haben gut vorgesorgt, die Wege mit Hackschnitzel ausgelegt und 50 Verkaufsstände für Fieranten aus Wertingen und Umgebung aufgebaut.

Lichterglanz und Romantik auf der Wertinger Schlossweihnacht

„Das Ambiente hier, mit dem Schloss und dem Schlossgraben ergibt im Lichterglanz eine einzigartige und romantische Kulisse,“ lobt Petra Böck aus Lauterbach die weihnachtliche Stimmung. Der Markt lockt trotz des wechselhaften Wetters sehr viele Besucher an. Diese finden ein reiches Angebot an bunten Kerzen, Töpferwaren, Nistkästen, Schmuck, Socken und Handschuhen, prämiertem Honig von den Wertinger Imkern, Seifen, Plätzchen sowie Filzschmuck für Haus und Garten. Zwei Alpakas stehen im Schlossgraben und lassen sich streicheln.

Auch Lamas sind mit dabei auf der Wertinger Schlossweihnacht. Foto: Ulrike Walburg

Die Schlossweihnacht zeigt sich als ein Ort der Geselligkeit. Viele Familien mit kleinen Kindern treffen sich hier. Das Angebot an Essen und Trinken ist reichhaltig. Vereine wie die Freiwillige Feuerwehr bessern mit dem Erlös ihre Vereinskasse auf. Am Stand der Bundeswehr gibt es Erbsensuppe. „Wie in jedem Jahr wird der gesamte Erlös an die Stadt für bedürftige Menschen gespendet“, berichtet Hermann Kotter von der Stadtverwaltung. Gleich am Eingang des Schlossgrabens treffen sich Mitglieder der Sportvereine.

Kriemhilde Lechner als „Kriemhilde die Sagenhafte“ lädt Groß und Klein ins Märchenzelt ein. "Ich lese nur hoffnungsvolle Märchen vor", sagt die gelernte Erzieherin. Foto: Ulrike Walburg

„Krimhilde die Sagenhafte“ lädt in die Märchenhütte ein. Groß und Klein sitzen auf Strohballen und hören traditionelle Märchen wie den Froschkönig. „Ich lese nur Märchen mit einem hoffnungsvollen Ende“, sagt die Märchenerzählerin Krimhilde Lechner.

Wertinger Schlosskeller wird zum Weihnachtscafé

Der Gewölbekeller wird zum Weihnachtscafé und ist sehr gut besucht. Am Samstagabend erleben die Besucher dort ein besonderes und stimmungsvolles Highlight mit klassischen weihnachtlichen Weisen von Joseph Haydn und Claudio Monte Verdi vom Streicherquartett der Streicherakademie Wertingen unter der Leitung von Alfons Puschej.

Im Weihnachtscafe im Gewölbekeller hören die Besucher klassische weihnachtliche Weisen der Streicherakademie Wertingen. Foto: Ulrike Walburg

Viele Gäste bedauern, dass die Räume im Schloss nicht für den Markt geöffnet sind. „Leider haben wir keinen Platz mehr, es sind so viele Büroräume geworden“, berichtet Kotter. Im Eingang des Schlosses steht der Wunschbaum. „Alle Zettel sind abgenommen, alle Wünsche werden von Menschen erfüllt", freut sich Kotter und meint: "Gemessen an der Spendenfreudigkeit hatten wir in diesem Jahr nicht genug Wunschzettel.“

Feuerschalen und rötliches Licht im Schlossgraben verbreiten eine romantische Athmosphäre und locken viele Besucher zur Wertinger Schlossweihnacht. Foto: Ulrike Walburg

Am kommenden Wochenende, vom 15. bis 17. Dezember stellen die Wertinger Krippenfreunde während des zweiten Marktwochenendes ihre selbst geschnitzten Krippen im Schlosskeller aus und zeigen ihr kreatives Hobby.

Die Öffnungszeiten zum dritten Advent sind am am Freitag und Samstag, 15./16. Dezember, jeweils von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 21 Uhr.