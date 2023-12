Lie ist eine der "kuhlen" Stars auf dem Weihnachtsmarkt

Plus Das Fleckvieh traf in der Wertinger Schwabenhalle auf den Nikolaus. Und mit ihm viele große und kleine Besucher und Besucherinnen.

Die Schwabenhalle Wertingen war schon zu Beginn des zweiten Wertinger Weihnachts-Zuchtvieh-Marktes voll besetzt. Aber nicht nur interessierte Käufer waren gekommen, sondern auch viele Familien mit ihren Kindern. Denn unter dem Motto „Fleckvieh meets Nikolaus“ wurden die kleinen Besucher vom Nikolaus und seinem Knecht Rupprecht erst einmal beschenkt.

Unterstützung gab es unter dem großen Weihnachtsbaum von der amtierenden Milchkönigin Veronika Gschoßmann, Landrat Markus Müller und Hans-Josef Landers. Der erste Vorsitzende des Vereins RiVerGen (Rinder, Vermarktung, Genetik) – ein Zusammenschluss aus dem Zuchtverband für schwäbisches Fleckvieh und dem Besamungsverein Nordschwaben – nannte den Grund für den Wochenendtermin: „Wir wollten Familien mit ihren Kindern, dem Züchter-Nachwuchs, die Gelegenheit geben, eben an einem Samstag gemeinsam zur Vermarktung kommen zu können.“